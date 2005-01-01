  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على هجمات اسرائيل

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على هجمات اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

نقل موقع إنتيليجنس اونلاين (Online Intelligence) الفرنسي عن مصادر استخباراتية في إسرائيل قولها ان ايران قررت اعتماد سياسة استراتيجية جديدة تقضي بالرد بالمثل على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع لها في المنطقة.

وذكر موقع "مكان" العبري نقلا عن الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني هو الذي اقنع الزعيم الروحي لإيران علي خامنئي بتبني هذه الاستراتيجية.

وأشار الموقع إلى ان طهران امتنعت حتى الان عن الرد على الهجمات الإسرائيلية بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليها والتكاليف الباهظة لحملاتها العسكرية.

ويذكر ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد صرح بان ايران نصبت صواريخ بالستية او صواريخ كروز في اليمن وانها تنوي استخدامها ضد اسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

رئيس لجنة الانتخابات: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات

تحذير إسرائيلي: سنكون وحيدين بالتعامل مع الشرق الأوسط الجديد

الأخبار الرئيسية

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

دحلان

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

مجدلاني يكشف مستحقات الشؤون ورواتب موظفي السلطة والمقطوعة رواتبهم و2005

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

غزة: اتحاد الموظفين يعلن تفاصيل لقائه مع نائب مفوض "الأونروا"