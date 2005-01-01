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لحظات تاريخية وحاسمة خلال شهر

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل


غزة/سما/

قال عدنان ابو حسنه المستشار الإعلامي للاونروا بان الحديث الذي يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود الف فرصة عمل للعاطلين عن العمل لدى الاونروا غير صحيح ولم يصرح به اي مصدر مسؤول لدى الاونروا.
واضاف ابو حسنه في تصريحات إذاعية ان تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة موضحا ان طلبات فرص العمل المؤقتة لا تتم في الاونروا عن طريق تعبئة طلبات عبر الإنترنت كما ذكر الخبر الملفق .
وتابع " الأزمة المالية للاونروا تتواصل وترتفع الان اكثر من 89 مليون دولار حتى نهاية العام " مؤكدا ان التحدي السياسي الكبير سيكون خلال أيام من خلال تصويت اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار على تجديد تفويض الاونروا فيما سيكون التصويت الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر.
وتابع " نحن بحاجة الى 30 مليون  دولار حتى نهاية العام لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من مليون لاجئ في غزة يعتمدون على الاونروا في حياتهم الأساسية من تعليم وطبابة ومساعدات مختلفة.
 وقال " نحن أمام لحظات حاسمة وهامة ويجب عدم إعطاء اي ذرائع قبل التصويت على مستقبل اللاجئين ووكالتهم و تتطلب من الجميع الإدارة والموظفين واللاجئين بان يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع خلال الشهر القادم" منوهًا الى الدور الكبير الذي تلعبه جامعة الدول العربية وامينها العام السيد احمد ابو الغيط و الدول المضيفة للاجئين وعلى رأسها الأردن ووزير الخارجية د. ايمن الصفدي الذي لا يكل ولا يمل في الدفاع عن الأونروا واستمرار خدماتها"
وأوضح ان  " السلطة الفلسطينية وبعثة فلسطين في الأمم المتحدة  وبدعم كبير وتوجيهات من الرئيس الفلسطيني عباس يلعبون دورا كبيرا في صياغة مضمون قرار تجديد الأونروا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ".
 

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