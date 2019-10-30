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مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات


غزة / سما /

نوهت وزارة المالية، لـموظفي غزة، إلى أنها ستعيد تفعيل خدمة الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية للمرة الثالثة على موقع وزارة المالية

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" نظرا للطلب المتزايد ومن باب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزملاء موظفي غزة للاستفادة ننوه إلى أنه سيتم إعادة تفعيل خدمة الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية للمرة الثالثة على موقع وزارة المالية من هنا.

وبينت أن التفعيل لـموظفي غزة سيكون مفتوحاً اعتباراً من اليوم الأربعاء 30/10/2019 وحتى الساعة 1:30م من دوام يوم الأحد القادم 3/11/2019.

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