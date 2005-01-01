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الأشغال الشاقة لـ10 سنوات بتهمة هتك العرض وآخر بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة لـ10 سنوات بتهمة هتك العرض وآخر بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة


نابلس / سما /

 أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضيين باسم زيد وبشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس ممثلة بوكيل النيابة العامة مهند الحريري بحق المتهم (ل، س) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

وفي السياق ذاته، أدانت محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح، وعضوية القاضيين أحمد حنون وحسن دراوشة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة نعيم العلي بحق المتهم (ع، ق) بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.

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