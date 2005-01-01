العالول: يجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن

رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أهمية إجراء الانتخابات، لتشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وتوفير كافة الإمكانيات لإنجازها.

والتقى العالول في مكتبه برام الله مساء اليوم، القنصل البريطاني العام "فيليب هول"، وبحث معه آخر المستجدات والتطورات على الصعيد السياسي.

وأطلع، فيليب، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، والتي سوف تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد العالول ثبات الموقف الفلسطيني الرافض لما تسمى " صفقة القرن " التي قالت إنها ولدت ميتة، وأن النضال الفلسطيني سيبقى مستمرا حتى تحقيق كامل الحرية لشعبنا وقيام الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.