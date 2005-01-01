وزيرة الصحة تعلن التوصل لاتفاق يُنهي أزمة "مستشفى المُطلع"

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع في القدس المحتلة.

وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة رام الله، عقب اجتماع ضم وزير المالية شكري بشارة، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، وشادي المطور ممثلا عن محافظة القدس، مع الهيئة الإدارية لمستشفى المطلع ممثلة بمدير المستشفى وليد نمور والوفد المرافق له.

وقالت الكيلة، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، فإننا نؤكد دعم ومساندة مستشفيات القدس بشكل كامل.

وأضافت:" يسرنا أن نعلن أنه ومنذ هذه اللحظة فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع"، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على سبل دعم المستشفيات المقدسية لضمان استمرار وتطوير عملها، وليس فقط التعامل مع التحديات الآنية التي تواجهها، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأكدت وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية والحكومة ستظلان سداً منيعاً لحماية مؤسساتنا المقدسية، رغم كل الظروف السياسية والمالية الصعبة التي نمر بها.