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"التربية" تدين تسليم الاحتلال إخطارا بالهدم لمدرسة "التحدي 13"

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تدين تسليم الاحتلال إخطارا بالهدم لمدرسة "التحدي 13"


رام الله / سما /

 أدانت وزارة التربية والتعليم، تسليم قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطار بالهدم لمدرسة السيميا الأساسية المختلطة "التحدي 13"، في منطقة السموع جنوب الخليل.

وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق المؤسسات التعليمية والأسرة التربوية، خاصة مدارس التحدي، يعد جريمة وتجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن مدرسة "التحدي 13" تخدم أكثر من 40 طالبا وطالبة من المناطق المستهدفة، التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وطالبت "التربية" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، والمدافعة عن التعليم، ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، التي تمس حق الأطفال في التعليم الذي كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية.

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