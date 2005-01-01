الشلالدة يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الاربعاء، مع رئيس البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كاوكو التوما، تعزيز التعاون ودعم البعثة الأوروبية للوزارة.

وأكد الشلالدة أهمية الدعم التي تقدمه بعثة الشرطة الأوروبية من دعم السجل العدلي وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط ووحدة حقوق الانسان.

وأشار إلى العمل على وضع الإطار القانوني للإدارة العامة للطب الشرعي، وتطوير معهد الطب الشرعي إداريا وفنيا.

بدوره، أكد التوما جهوزية البعثة الأوروبية للتعاون وتقديم الدعم الكامل لوزارة العدل لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال سيادة القانون والعدالة، وأهمية تشكيل اللجنة العليا في الوزارة للتخطيط ورسم السياسات.

وأشار إلى زيارة وفد من لجنة الجوانب المدنية لإدارة الازمات بالاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة للأراضي الفلسطينية، للتباحث في التحديات بمجال إصلاح الأمن والعدالة.