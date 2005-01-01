مجدلاني: نتطلع لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة بالأطفال

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة بالأطفال التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني، وإلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر إعمال وتنفيذ هذه الحقوق والأهداف، والتي لا يمكن لها أن تأتي إلا عبر جهود مشتركة مع كافة الشركاء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل الذي عقد اليوم الأربعاء في قاعة وزارة الأشغال العامة والإسكان بمدينة رام الله، بحضور وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، والذي يناقش التحديات التي تواجه عمل المجلس وسياسات حماية الطفولة في فلسطين، ومناقشة هيكلية المجلس وسبل تفعيله وبعض المشاريع والقرارات واعتمادها.

وتابع مجدلاني إن الوزارة تحرص باعتبارها تقود هذا القطاع، إلى الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأطفال، وتعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية.

وأضاف أن التمثيل في المجلس يشكل مهمة وطنية تقودنا للالتزام بالتشريعات النافذة وتبني السياسات الخلاقة والإجراءات الكفيلة بالحصول على جودة عالية من الخدمات والممارسات الفضلى لمقدمي الخدمات للأطفال.

وأوضح مجدلاني أن المجلس هو المظلة والإطار الناظم للسياسات والخطط والتدخلات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية تسهم في النهوض بواقع الطفولة في فلسطين.

من جهته، أكد زيارة التعاون ودعم عمل المجلس كونه مظلة لحماية الطفولة في فلسطين، واستعداد وزارة الأشغال لتسهيل كافة المهمات لإنجاح عمله.

من جانبه، أكد الخطيب ضرورة مراجعة شاملة وفاعلة للفترة السابقة ما يتطلب دراسة وضع جميع اللجان المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالطفولة، والتنسيب لمجلس الوزراء لإحالة مهامها واختصاصاتها للمجلس من أجل التصويب ورفع تقارير نصف سنوية للمجلس الوزاري للحصول على الدعم والتمكين نحو حماية الطفولة.

وفي موضوع آخر، بحث مجدلاني مع سفير المجر لدى دولة فلسطين تشابا رادا تعزيز التعاون، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات على كافة المستويات.

وأطلع مجدلاني ضيفه على أبرز برامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية، واتفق معه على تبادل الخبرات عبر تشكيل لجان عمل مشتركة.

بدوره، أكد السفير المجري استعداد بلاده للتعاون على مختلف الأصعدة، وبحث المقترحات الخاصة بتطوير العلاقة مع وزارة التنمية لدعم البرامج التنموية.