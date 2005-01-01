وزير الداخلية الإسرائيلي يطالب بسحب الجنسية من الأسير "جبارين"

القدس المحتلة / سما /

طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يوم الأربعاء، من وزير الداخلية أرييه درعي، سحب الجنسية من الأسير أمجد جبارين من سكان أم الفحم والذي حكم عليه منذ أسبوع بالسجن 16 عامًا ودفع غرامة مالية بزعم مساعدته ثلاثة شبان قاموا بتنفيذ عملية قرب المسجد الأقصى عام 2017.

ووفقاً لصحفية "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال أردان إنه يجب سحب الجنسية من جبارين، كخطوة مماثلة لتلك التي اتخذت ضد العديد من منفذي العمليات سابقًا.

وبحسب الصحيفة، فإن درعي وجه تعليماته للجهات القانونية ببدء اتخاذ خطوات سحب الجنسية الأسير.

وتتهم قوات الاحتلال الشاب جبارين بأنه ساعد المنفذين في الوصول للأقصى، ومشاركتهم في التدريب على إطلاق النار والتخطيط للعملية.