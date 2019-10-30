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الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة


بيروت /سما/

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أعرب عن شكره للحريري، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة، ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء يوم الثلاثاء، باستقالته نتيجة الحراك الشعبي المستمر.

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 30, 2019

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