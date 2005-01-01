فلسطين تحصل على المركز الثاني في عدد الأبحاث الفائزة بجائزة شومان للباحثين العرب

جنين / سما /

حققت فلسطين انجازاً متميزاً في عدد الجوائز الفائزة في "جائزة شومان للباحثين العرب"، حيث فاز فيها ثلاثة باحثين فلسطينيين، فيما حققت جمهورية مصر العربية المركز الأول حيث فازت بخمس جوائز، بينما فازت لبنان بجائزتين، وكل من الأردن وعُمان والعراق وتونس والمغرب بجائزة لباحث واحد من كل دولة.

والباحثين الفائزين من فلسطين هم: الأستاذ الدكتور بسام رشدي سعيد علي وموضوع جائزته "الوراثة الجزيئية"، والأستاذ الدكتور إسماعيل خليل وراد وموضوع جائزته "الكيمياء الفيزيائية"، والدكتور مصطفى عرسان عبد الله جرار وموضوع جائزته "حوسبة اللغة العربية"

وأشار الأستاذ الدكتور وليد ديب عضو اللجنة العلمية للجائزة، أن الجائزة تمنح تقديرا لإنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وهي أوّل جائزة عربيّة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلميّة المختلفة الذين يعملون في ظلّ الإمكانيَات المحدودة لدى المؤسّسات والجامعات والأفراد.