  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تحصل على المركز الثاني في عدد الأبحاث الفائزة بجائزة شومان للباحثين العرب

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصل على المركز الثاني في عدد الأبحاث الفائزة بجائزة شومان للباحثين العرب


جنين / سما /

 حققت فلسطين انجازاً متميزاً في عدد الجوائز الفائزة في "جائزة شومان للباحثين العرب"، حيث فاز فيها ثلاثة باحثين فلسطينيين، فيما حققت جمهورية مصر العربية المركز الأول حيث فازت بخمس جوائز، بينما فازت لبنان بجائزتين، وكل من الأردن وعُمان والعراق وتونس والمغرب بجائزة لباحث واحد من كل دولة.

والباحثين الفائزين من فلسطين هم: الأستاذ الدكتور بسام رشدي سعيد علي وموضوع جائزته "الوراثة الجزيئية"، والأستاذ الدكتور إسماعيل خليل وراد وموضوع جائزته "الكيمياء الفيزيائية"، والدكتور مصطفى عرسان عبد الله جرار وموضوع جائزته "حوسبة اللغة العربية"

وأشار الأستاذ الدكتور وليد ديب عضو اللجنة العلمية للجائزة، أن الجائزة تمنح تقديرا لإنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وهي أوّل جائزة عربيّة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلميّة المختلفة الذين يعملون في ظلّ الإمكانيَات المحدودة لدى المؤسّسات والجامعات والأفراد.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

الخلاف داخل إسرائيل تعمق.. غانتس: تل ابيب لن تطالب أميركا بمحاربة إيران من أجلها

الأخبار الرئيسية

مجدلاني يكشف مستحقات الشؤون ورواتب موظفي السلطة والمقطوعة رواتبهم و2005

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

غزة: اتحاد الموظفين يعلن تفاصيل لقائه مع نائب مفوض "الأونروا"

صحيفة إسرائيلية تحذر تيار اليمين: التمسك بالولاء لنتنياهو قد يكلف الكثير

7

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن