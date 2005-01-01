سفير جنوب افريقيا يزور مخيم بلاطة ويشيد بنضال وتضحيات اهله

نابلس / سما /

زار سفير جنوب افريقيا لدى فلسطين اشرف سليمان مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس، يرافقه مستشار القسم السياسي في السفارة "ليسيبا ماتشابا" ومدير العلاقات العامة في محافظة نابلس حكيم ابو عيشة، وكان في استقبالهم رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم أحمد ذوقان، واعضاء اللجنة اسماعيل مرشود ورائد الطيراوي وعصام الرياحي وعصام الكعبي وفريال خروب.

وقدم ذوقان شرحا وافيا للوفد الضيف عن تاريخ المخيم منذ تأسيسه لاستيعاب جزء من اللاجئين الفلسطينيين الذي اقتلعهم الاحتلال من اراضيهم عام 1948. كم تحدث عن الظروف الحياتية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها المخيم، الى جانب المعاناة الناجمة عن الاحتلال حيث الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات المتواصلة بحق ابنائه، والتي نجم عنها عدد كبير من الشهداء والاسرى والجرحى.

كما أكد ذوقان على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي، مشيرا الى تشابه الظروف بين الشعبين في مجال نضالهما من اجل الحرية، لافتا ان هناك من الاسرى الفلسطينيين من قضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال اسوة بالزعيم نلسون مانديلا.

وطالب ذوقان سفير جنوب افريقيا بالعمل من خلال حكومته لحث الدول على دعم تجديد عمل وكالة الغوث والتي يرتبط وجودها بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

بدوره، عبر السفير سليمان عن سعادته لزيارة مخيم بلاطة، مشيرا الى ان اخبارنضال وتضحيات اهل المخيم قد وصلت الى جنوب افريقيا، معربا عن عن حبه وتقديره واعتزازه الكبير بالشعب الفلسطيني وقيادته.

ووعد السفير سليمان باقامة حفل وداعه عند انتهاء عمله في فلسطين في مخيم بلاطة تقديرا لنضال وتضحيات وصمود اهله

وأكد السفير أنه سيقيم حفل وداعه عند انتهاء عمله داخل فلسطين في مخيم بلاطة تقديرا لنضال وتضحيات هذا المخيم.

وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات توثيق العلاقة بين الجانبين.