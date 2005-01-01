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"النجاح" الأولى فلسطينيا والـ46 عربيا في التصنيف العالمي للجامعات

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" الأولى فلسطينيا والـ46 عربيا في التصنيف العالمي للجامعات


نابلس / سما /

أعلن رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، اليوم الأربعاء، حصول الجامعة على المركز الأول فلسطينيا، حسب التصنيف العالمي للجامعات QS، وهو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم.

وقال النتشة خلال مؤتمر صحفي، عقده مكتب وزارة الإعلام، بمدينة نابلس إن "النجاح" حصلت على المركز الـ46 عربيا، حيث تقدمت أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتكون بذلك الجامعة الفلسطينية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عربية.

وأضاف، أن نتائج التصنيف أظهرت أن أداء الجامعة خلال العام الجاري أعلى من المتوسط الحسابي لأداء الجامعات العربية بنسبة 9% في جميع المعايير، وأعلى من المتوسط الحسابي لأداء الجامعات الفلسطينية الأخرى بنسبة 40% ما أعطاها الصدارة والتمييز على مستوى الوطن.

وذكر النتشة، أنه ومنذ العام 2015 تقدمت الجامعة 15 مركزا في التصنيف ذاته، حيث تأهلت 131 جامعة من بين الجامعات العربية التي تنافست في التصنيف، من ضمنها ست جامعات فلسطينية، للتنافس ضمن عشرة معايير تعتمدها مؤسسة التصنيف.

وأضاف أن الجامعة بإمكانياتها المحدودة، أحرزت مرتبة جيدة في التصنيف، ومنافسة جامعات أخرى.

يذكر ان جامعة النجاح تضم نحو 24 ألف طالب وطالبة.

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