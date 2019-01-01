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نقابة الأطباء تطالب الصليب الأحمر بالتدخل للسماح لوفد طبي بمعاينة وعلاج الأسرى المرضى

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تطالب الصليب الأحمر بالتدخل للسماح لوفد طبي بمعاينة وعلاج الأسرى المرضى


رام الله / سما /

طالبت نقابة الأطباء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل لدى سلطات الاحتلال، للسماح لوفد طبي فلسطيني بالدخول لفحص وعلاج الأسرى المرضى، والاطلاع على حالتهم الصحية.

وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى جريمة طبية لا يمكن التغاضي عنها، وحصول المريض على الاستشارة والفحوصات الطبية من جهة أخرى غير التي تقدم له الخدمة الصحية حق من حقوقه الأساسية التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية.

وحذرت من استمرار هذه السياسة بحق الأسرى خاصة الأسير سامي أبو دياك الذي يعاني وضعا صحيا خطيرا، داعية مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وتأمين العلاج له.

واعتبرت أن سياسة التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى بغرض انتزاع الاعتراف منهم بالقوة، مثلما حصل مع الأسير سامر العربيد، جريمة مكتملة الأركان.

وأدانت النقابة اعتداءات الاحتلال المتكررة على المؤسسات الصحية الفلسطينية والطواقم الطبية العاملة في فلسطين، داعية أبناء شعبنا إلى الدفاع عن الأسرى والمشاركة في مسيرة القطاعات الصحية التي ستنطلق غدا الخميس، من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، بمدينة رام الله دعما وإسنادا للأسرى.

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