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اشتية: مستمرون بمقاطعة استيراد العجول وسنذهب لخطوات أخرى في هذا الاتجاه

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: مستمرون بمقاطعة استيراد العجول وسنذهب لخطوات أخرى في هذا الاتجاه


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "مستمرون في مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، وسنذهب إلى خطوات جديدة أخرى في هذا الشأن، لكي يدفع الاحتلال ثمن احتلاله".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الذكرى الـ 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، بحضور القائمين على المعهد، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، وممثلي القطاع الخاص، وسفراء وقناصل بعض الدول.

وأضاف رئيس الوزراء: "في ظل انسداد الأفق السياسي، عملت الحكومة على مجموعة من الدراسات، بدأت بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع الاحتلال، والذي ارتكز على عدة مفاصل أهمها، تعزيز المنتوج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم، الذي ارتفع إلى 16%، والتوجه نحو العمق العربي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية".

ودعا اشتية معهد "ماس" إلى المساهمة في عمل دراسات حول الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، والتنمية بالعناقيد، وتمويل التنمية، إضافة إلى الأثر الذي تركه الجهد التنموي في فلسطين، مؤكدا أن الحكومة سوف تقدم مساهمة مالية سنوية لمعهد "ماس"، لكي يبقى بقعة مشرقة في البحث المتعلق بالاقتصاد.

وفي سياق آخر، أشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما واحدا يحدد فيه الانتخابات، قائلا: "نحن جاهزون للانتخابات ونريد أن تتم لأننا نريد للمشهد الديمقراطي أن يستعيد عافيته، ونريد للشرعية الفلسطينية أن تتجدد، ونريد أن تتوحد مؤسساتنا".

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستطلق بعد أيام عطاء للدفع الالكتروني، لتكون جميع المدفوعات للحكومة الكترونيا، مشيرا إلى "أن شركات من القطاع الخاص ستقوم بالتنافس على هذا العطاء، إضافة إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم دراسة الذهاب إلى العملة المشفرة".

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