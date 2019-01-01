  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي.

وأطلع الرئيس، الضيف القطري، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد الرئيس، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجازها.

بدوره، أكد السفير القطري التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

وصلت إلى طريق مسدود.. رئيس الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

الأخبار الرئيسية

غزة: اتحاد الموظفين يعلن تفاصيل لقائه مع نائب مفوض "الأونروا"

صحيفة إسرائيلية تحذر تيار اليمين: التمسك بالولاء لنتنياهو قد يكلف الكثير

7

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

اردن

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

518962M

إصابة مواطنة برصاص الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي بزعم عملية طعن