تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي.

وأطلع الرئيس، الضيف القطري، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد الرئيس، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجازها.

بدوره، أكد السفير القطري التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.