غزة: اتحاد الموظفين يعلن تفاصيل لقائه مع نائب مفوض "الأونروا"

غزة / سما/

أصدر اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيانًا أوضح فيه تفاصيل لقاء نائب المفوض العام للوكالة، خلال زيارته لقطاع غزّة، وما تم الاتفاق عليه خلال ذلك.

وأوضح بيان للاتحاد وصل "سما" نسخة عنه، أن اللقاء تم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 لمناقشة العديد من القضايا المفصلية الهامة، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية لبعض القضايا، وتعنت الإدارة فى قضايا أخرى، وإننا إذ نؤكد على العلاقة التشاركية المستقبلية لحل كافة القضايا العالقة بإقليم غزة.

وثمّن الاتحاد موقف كريستيان ساندروز في الوقوف بجانب قضايا الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، ودوره في إيجاد الحلول لبعض القضايا العالقة وتأكيده للمضى قدماً لإيجاد حلول لباقى القضايا رغم الوضع المالي والسياسى للمؤسسة، وكذلك نتوجه بالشكر لمدير العمليات على تعاونه وتجاوبه في حل تلك القضايا.

وأعلن عن الاتفاق على تثبيت معلمي اليومي على عقود Fixed Term قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وفقاً للنسبة المتفق عليها في المؤتمر العام، والتي تشترط ألا يزيد موظفي اليومي عن 7.5% على أن تُعطى الأولوية فى التثبيت لقائمة 2017.

كما تم الاتفاق على تطبيق قرار المؤتمر العام بتحويل الموظفين العاملين على عقود LDC الذين هم على الميزانية العامة إلى Fixed Term ومعالجة كل القضايا المتعلقة بهذا القرار، والتزام الإدارة باتفاقية LDC الموقعة مع اتحاد الموظفين وتحويل من تبقى من هذه الاتفاقية على عقود Fixed Term في حال توفر شواغر لذلك، مع التأكيد على تمدية اتفاقية LDC حتى نهاية عام 2020 ، مع منح العقود المنتهية فرص تشغيلية مؤقتة لغاية وجود وظائف ملائمة.

وقال البيان "بالنسبة للزملاء المفصولين والذين حصلوا على التقاعد الطوعى المبكر وعددهم 48 أن يتم منحهم فرص تشغيلية مؤقتة، أما 68 المشمولين فى الاتفاقية حيث العدد المتبقى منهم 43 فيستمر تشغيلهم على نظام اليومى لغاية تثبيتهم على وظائف ثابتة بعقود Fixed Term في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020م".

وأكد الاتحاد على دفع فرق العملة CAF، وذلك من خلال مراجعة المقترح المقدم من قبل اللجنة المشتركة (اتحاد غزة، اتحاد الضفة، اتحاد رئاسة غزة)، وتفعيل العمل بما جاء به.

وأضاف الاتحاد "هناك العديد من القضايا التي ستبحث بالتفصيل في لقاء قادم مع مدير الوكالة مثل هيكلية الخدمات والإمدادات والورشة والعديد من القضايا الأخرى".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على المساواة في التثبيت بين الموظفين على عقد LDC في الموازنة العامة والموظفين على بندLDC مشاريع، كما تم التطرق لرسائل التمديد للطوارئ وهذا الموضوع لا زال عالقاً ولم يتم تحقيق مطالبنا فيه، حيث وعد نائب المفوض بالرد على موضوع الرسائل خلال شهر 11".

وتابع الاتحاد "إن حالة الاستقرار والصبر الكبير الذي أظهره اتحاد الموظفين خلال الأشهر الماضية، كان يهدف في الأساس إلى إيجاد حالة من الاستقرار فى ظل تربص الجميع بالأونروا، وكذلك إلى نيل حقوق الموظفين والمحافظة على المؤسسة التي تشكل وثيقة لجوء وشريان حياة للاجئين".

وأضاف "قد يفهم البعض صبرنا وحكمتنا في إدارة الخلافات الخاصة بمصالح الموظفين على أنها ضعفاً أو تراجعاً في سياسة الاتحاد وقوته النقابية التي تعرفونها على مدار سنوات سابقة ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبالرغم من ذلك فإننا متمسكون بهذه الحكمة من أجل تحقيق مصالح الموظفين، والفترة القادمة والخاصة بتنفيذ البنود السابقة هي محط أنظار كافة الموظفين ومصدراً هاماً لتحديد مسار العمل النقابي وتوجهاته".

وأكد أن الاتحاد "لا يزال في حالة انعقاد كامل لمتابعة كافة الملفات وهو على جهوزية تامة للتعامل مع أية مستجدات طارئة".