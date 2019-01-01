نقل الأسيرة اللبدي إلى المستشفى مجددًا

القدس المحتلة / سما /

قال نادي الأسير، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي، مجددًا إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور صحي جديد طرأ على وضعها الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال قررت أمس الثلاثاء، إعادة الأسيرة اللبدي إلى زنازين معتقل "الجلمة"، رغم ما وصلت له من وضع صحي خطير، ووجود حاجة ماسة لبقائها في المستشفى.

وتعاني الأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 37 يومًا، من صعوبة شديدة في بلع الماء أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، ونقصان متزايد في الوزن، وسط تحذيرات الأطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.

والجدير ذكره أن أربعة أسرى لا يزالون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (99) يوماً على التوالي، والأسير أحمد زهران المضرب منذ (39) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (37) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي المضربة منذ (37) يوماً.