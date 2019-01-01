مجموعة فنادق ريكسوس مصر تشارك في سوق السفر العالمي 2019

القاهرة /وكالات/

دبي، في 30 أكتوبر 2019: أكدت مجموعة فنادق ريكسوس مصر ، مشاركتها في سوق السفر العالمي 2019 الذي سيقام في لندن في الفترة ما بين 4-6 نوفمبر المقبل.

وتخطط مجموعة الفنادق المستوحاة من الضيافة التركية الأصيلة إلى تسليط الضوء على أحدث منشآتها في الغردقة – ريكسوس بريميوم مجاويش، وريكسوس مكادي بيه على شاطئ البحر الاحمر، إلى جانب الترويج لمنشآتها الثلاثة المعروفة – ريكسوس بريميوم سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس العلمين، وذلك عبر منصتها في المعرض و التي تحمل رقم AF 250.

وتسعى مجموعة فنادق ريكسوس مصر إلى الإفادة من هذا المعرض التجاري الهام في بناء جسور تواصل وتعاون مع مختلف المستثمرين والعاملين في مجال السياحة والسفر حول العالم. وذلك من خلال استعراض أحدث منشآتها وعروضها المعروفة بمبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي والتي تحظى باهتمام العائلات والمصطافين من كافة أنحاء العالم.

وقال السيد إركان يلدريم، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر معلقًا بهذا الصدد: "مع تنامي شعبية مصر كوجهة سياحية تستقطب المسافرين من أهم الأسواق العالمية، أصبح تواجدنا في سوق السفر العالمي 2019 ضرورة ملحة. فنحن نسعى دومًا إلى رفد شركائنا الرئيسيين بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح التجاري- سواء كان ذلك من خلال الباقات المميزة أو المحتوى الترويجي الغني أو حتى من خلال جذب العملاء عبر مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي. "

وذكر ان " سوق السفر العالمي 2019 يعد منبرًا هامًا يساعدنا على التواصل مع شركائنا عن كثب، ويتيح لنا الفرصة لمنح عملائنا أفضل التجارب الممكنة في مجالات الضيافة والترفيه خلال إقامتهم لدى فنادق ريكسوس المختلفة".

ويواصل السيد يلدريم جهوده لتوسيع شبكة علاقات التعاون والشراكة ، عبر حفلٍ حصري ستقيمه المجموعة في ثاني أيام المعرض – 5 نوفمبر عند منصة ريكسوس. كما سيستغل هذا الحفل الفاخر في الترويج لفندقيه الجديدين كليًا ريكسوس بريميوم مجاويش وريكسوس مكادي بيه. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور أبرز الجهات والشخصيات العاملة في مجال الضيافة والسياحة والسفر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام .

عن مجموعة ريكسوس

تعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم. و هذا بفضل إتاحة مجموعة ريكسوس لنزلائها أرقى معايير الضيافة التركية التي لا تضاهى وسط محيط فاخر و يصل عدد فنادق المجموعة التي تأسست في أنطاليا إلى 26 فندق في مختلف الدول من بينها تركيا و دولة الإمارات و كرواتيا و سويسرا و مصر و كازاخستان.

تتميز فنادق ريكسوس بمواقعها المميزة و بتجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة و الحديثة مقدمة من قبل حوالي 10,000 موظف. و تم تصميم و تجهيز فلل ريكسوس بأحدث التقنيات الفخمة ليحظى الضيوف بتجربة العطلات الفاخرة و تضم كافة فنادق ريكسوس العالمية مراكز للياقة البدنية و أندية صحية مع حمام تركي تقليدي و أرقى المرافق و الخدمات في وسط أجواء مفعمة بالراحة. و يرتاد فنادق المجموعة من قبل نخبة الضيوف المميزين من جميع أنحاء العالم.

ونظراً إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة والخدمة الشخصية التي تراعي أدق التفاصيل و المطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس” على تقديرات عالمية وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل “جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و”كونديه ناست”، و”أعظم فنادق العالم”. و تفضل وكالات السفر البارزة و منظمي الرحلات السياحية اختيار فنادق مجموعة ريكسوس.

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