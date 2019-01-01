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وزارة الزراعة تختتم دورة تخصصية في تجفيف العنب والتين

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اختتمت دائرة تقنيات ما بعد الحصاد في الادارة العامة للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، دورة تدريبية متخصصة في تجفيف العنب والتين، وذلك بمشاركة 25 متدربة ومتدرب.

وهدفت الدورة التي نظمت في رام الله واستمرت ثلاثة أيام الى تطوير سلاسل القيمة من خلال تطوير وتعزيز قدرات المزارعين والمنتجين في سلاسل القيمة،ورفع القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية وخلق فرص تسويقية لها في إطار الاهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي .

وثمن وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري الدور التركي في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني والقضية الفلسطينية على المستوى الدولي،وذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة للوفد التركي الذي أشرف على تنفيذ الدورة التدريبية المتخصصة في تجفيف العنب والتين.

الجدير ذكره أن الدورة استضافت خبيران تركيان من وزارة الزراعة التركية، ومركز البحوث التركي لتجفيف الفواكه في إزمير والمتخصص في أفضل الطرق على مستوى العالم في تجفيف العنب (الزبيب) وتجفيف التين (القطين) والفواكه المجففة.

وشاركت في الدورة سيدات يمثلن جمعيات وتعاونيات وكوادر نسوية ومرشدات التنمية الريفية والمرأة في وزارة الزراعة والمديريات وعدد من المؤسسات الشريكة والفاعلة في هذه الدورة.

وأبدت المشاركات والمشاركين اهتماماً كبيراً بالمعلومات الفنية والتقنية التي تم التعرف عيها خلال الأيام التدريبية،وتم تقديم الشكر للخبراء الأتراك لما بذلوه من جهود فاعلة لتقديم أفضل الطرق المتبعة في تركيا.

وتعتبر تركيا من الدول الاولى عالمياً في انتاج وتصدير الزبيب والقطين والفواكه المجففة.

وقدمت وزارة الزراعة الشكر لجميع المساهمين في إنجاح هذه الدورة التدريبية خاصة وزارة الزراعة التركية وسفارة فلسطين في انقرة، والقنصلية التركية في القدس ومنظمة الفاو الدولية المنفذة لمشروع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين سلاسل القيمة الزراعية في الضفة الغربية والممول من الحكومة الكندية.

#وزارة الزراعة #دورة

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