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المالكي يتسلم أوراق اعتماد القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان لدى فلسطين

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد القائم بأعمال ممثلية سلطنة عُمان  لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب بن سلام العميري.

وأشار المالكي الى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس محمود عباس الى سلطنة عمان وبحث سبل التعاون بين البلدين، مؤكد أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لدولة فلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وتمنى المالكي للعميري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدوره، عبر العميري عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، معتبراً ان القضية الفلسطينية هي قضية السلطنة الأولى.

وأكد أنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز  وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات أخرى، مشددا على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

 
#وزارة الخارجية #رياض المالكي #سلطنة عُمان

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