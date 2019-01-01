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بسبب "الملوخية" .. مصري ينهي حياة زوجته رميا بالرصاص

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب "الملوخية" .. مصري ينهي حياة زوجته رميا بالرصاص


وكالات / سما /

قتل رجل زوجته في إحدى المحافظات المصرية، رميا بالرصاص، بعدما أعدت له طعاما غير الذي طلبه منه، في وقت سابق.

وكشفت تحريات الأمن المصري، أن المتهم المقيم في قرية دهتورة، التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قتل زوجته، لأنها أعدت له "الملوخية"، بحسب موقع "مبتدا" المصري.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته، لأنه طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب منها نحضير "وجبة بامية"، لكنها فوجئ بها تقوم بإعداد "الملوخية".

ووقعت مشادة كلامية، بين الزوجين، انتهت، بقيام الزوج بإطلاق الرصاص عليها بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار، قبل أن يتم القبض عليه.

#الملوخية #مصري #قتل

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