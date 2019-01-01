بالفيديو .. Joker يطيح بــ" أنجلينا جولي" من صدارة بوكس أوفيس

وكالات / سما /

عاد فيلم Joker لصدارة لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس من جديد بعد تراجعه للمركز الثاني الأسبوع الماضي، محققا إيرادات بلغت 18 مليونا و 900 ألف دولار أمريكي.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكي، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وجاء في المركز الثاني فيلم Maleficent: Mistress of Evil لنجمة العالمية انجلينا جولي محققا 18 مليونا و537 ألف دولار أمريكي في الأسبوع الثاني من طرحه.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التي شكت في البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت في الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.