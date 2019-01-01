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"الفيل الأزرق 2" يحقق إيرادات غير مسبوقة في دور العرض المصرية والعربية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيل الأزرق 2" يحقق إيرادات غير مسبوقة في دور العرض المصرية والعربية


وكالات / سما /

حقق الفيلم المصري "الفيل الأزرق- 2"، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، رقما غير مسبوق في دور العرض وسجل 103 ملايين جنيه، فضلا عن تحقيقه إيرادات كبيرة في دول الخليج العربية.

وعلى الرغم من أن نوعية الفيلم تنتمي لنوعية "أفلام الرعب"، التي لم تحظ بشعبية كبيرة في الوطن العربي، فعادة ما تحقق أفلام الرعب الأمريكية أرقما قياسية في دور العرض حول العالم، خاصة أن لها شعبية كبيرة بين فئة الشباب والفتيات، إلا أن فيلم "الفيل الأزرق – 2"، حظي بإشادات كبيرة داخل مصر والوطن العربي.

وتستعد شركة "سينرجي فيلمز " المنتجة للفيلم، وبعد نجاحه الكبير حاليا لإنتاج الجزء الثالث، ويعمل الكاتب أحمد مراد حاليا على معالجة السيناريو، حيث أنه من المتوقع أن يبدأ تصويره خلال منتصف العام المقبل.

ويضم الفيلم فريق عمل الجزء الأول ذاته، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

وتبدأ أحداث فيلم "الفيل الأزرق – 2"، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد "كريم عبد العزيز" لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب "الفيل الأزرق" في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

#الفيل الأزرق 2 #إيرادات #دور العرض

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