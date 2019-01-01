شبكة الإنترنت تحتفل بمرور 50 عاما على إرسال أول رسالة بين مختبرين

وكالات / سما /

احتفل العصر الرقمي أمس الثلاثاء بالذكرى السنوية الخمسين على إرسال أول رسالة من مضيف إلى مضيف بين مختبرين أمريكيين وهو ما عرف بأنه ميلاد شبكة الإنترنت.

وتم إرسال أول رسالة من الباحثين العاملين في وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة للدفاع. ونقلت الرسالة بين مختبرين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ومعهد أبحاث ستانفورد.

وأشار سير تيم بيرنرز لي، مؤسس ومخترع الشبكة العنكبوتية الدولية، التي أوصلت الإنترنت إلى الجميع بعد 20 عاما من إرسال أول رسالة في 29 تشرين أول/أكتوبر 1969، إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين.

وقال على تويتر "لقد غيرت الإنترنت والشبكة العنكبوتية التي وفرتها حياة المليارات من البشر إلى الأفضل. ولكن قوتهما لتحقيق الخير تتعرض للتهديد.. هذه الذكرى السنوية يجب أن تكون اللحظة التي نقاتل فيها من أجل الشبكة التي نريد"

كما دعا بيرنرز لي في بيان نشره على موقع تأسيس الشبكة العنكبوتية الدولية إلى عقد جديد يجمع الحكومات والشركات ومجموعات المواطنين للتوصل إلى خطة عمل واضحة لحماية شبكة الإنترنت كقوة تعمل للخير.