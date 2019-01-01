  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسرائيلي المحتجز بالأردن هو مهاجر روسي هارب ومطلوب للتحقيق

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإسرائيلي المحتجز بالأردن هو مهاجر روسي هارب ومطلوب للتحقيق


القدس المحتلة / سما /

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء، أن الإسرائيلي الذي دخل إلى الأردن ومحتجز هناك هو مهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق وهرب من إسرائيل لأنه مطلوب للتحقيق.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الليلة الماضية، إلقاء القبض على إسرائيلي تسلل عبر الحدود الشمالية إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، كما أعلنت استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور بعد عدم استجابة الاحتلال لطلب الإفراج عن المعتقلين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما إداريا بدون أن توجه لهما أية تهم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إنه من الممكن أن يتم التحفظ على الإسرائيلي الذي اجتاز الحدود، ودخل الأردن بطريقة غير شرعية، كورقة ضغط على إسرائيل حتى يفرج عن اللبدي ومرعي.

ونقلت سلطات السجون مرة أخرى اللبدي، اليوم، من سجنها في معتقل الجلمة إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا. واللبدي مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على اعتقالها الإداري.

وقال محامي اللبدي، رسلان محاجنة، إن المواد التي تحتجز بموجبها إسرائيل اللبدي سرية ولم يطلع عليها ولا يعرف الادعاءات التي يجري على ضوئها التحقيق معها.

ويذكر أن اللبدي اعتقلت في نهاية آب/أغسطس الماضي عند معبر جسر اللنبي، بزعم أنها عضو في خلية تابعة لحركة حماس، وهو ما تنفيه اللبدي.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

"تكافل" تنشر أسماء المراكز المنفذة لمشروع "النظارات الطبية" بقطاع غزة

وصلت إلى طريق مسدود.. رئيس الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته

غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

هو الثاني في غضون 24 ساعة.. الكابينت يعقد اجتماعا جديدا غدا الاربعاء

الأخبار الرئيسية

7

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

اردن

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

518962M

إصابة مواطنة برصاص الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي بزعم عملية طعن

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

الرئيس

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية