"بكدار" توقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

رام الله / سما /

وقع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أبو عوض، وممثل البنك الإسلامي للتنمية هاني أبو دياب، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم في القطاعين الصحي والبنية التحتية في الضفة الغربية بقيمة 1.4 مليون دولار اميركي.

كما استقبل أبو عوض مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت سمير جراد لبحث آفاق التعاون.

وتأتي هذه الاتفاقية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية وتشمل إنشاء مركز صحي في النزلة الشرقية بمحافظة طولكرم، وتأهيل وتعبيد طريق داخليه في بلدة عرابة بمحافظة جنين، وإنشاء خط ناقل ومحطة ضخ لمشروع الصرف الصحي في بطن الهواء في بلدية رام الله.

وحضر توقيع الاتفاق نائب رئيس بلدية رام الله حسن أبو شلبك، ورئيس مجلس قروي النزلة الشرقية رشاد كتانة، ورئيس مجلس بلدي عرابة أحمد العارضة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في "بكدار" رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف عبد الفتاح وعدد من المهندسين العاملين في المجلس الاقتصادي.