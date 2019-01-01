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قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم أشقاء وطفل

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (18) مواطناً من الضفة، بينهم ثلاثة أشقاء، وطفل.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات من محافظة الخليل، وهم: رياض أحمد الجواعدة، ومحمد رفعت صليبي، وفادي إبراهيم شاهين وشقيقيه نور، وشادي.

ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين وهم: خليل قاسم الشيخ، وقاسم طالب الشيخ وكلاهما من قرية مراح رباح، إضافة إلى نادر شلبي القيسي، ومنتصر نواف القيسي وكلاهما من مخيم العزة.

كما اُعتقل ثلاثة مواطنين على الأقل من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: ربيع فرح أبو النواس (28 عاماً)، ومصطفى تيسير من بلدة دير أبو مشعل، ومحمد عيسى حسين من المزرعة الغربية.

يُضاف إلى المعتقلين المواطنين: يزن إبراهيم مرار، وطارق عيسى حسين، وموسى علي حسين، وسعيد مصطفى داود من بلدة بيت دقو، إضافة إلى الفتى محمد جواد أبو رموز (14عاماً)، ومجدي أبو تايه وكلاهما من بلدة سلوان.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت بالأمس ثمانية مقدسيين على الأقل، خلال مواجهات جرت في البلدة القديمة.

#قوات الاحتلال

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