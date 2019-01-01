  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تعرف على موعد انطلاق بطولة كأس غزة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على موعد انطلاق بطولة كأس غزة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد انطلاق بطولة كأس المحافظات الجنوبية للموسم الكروي الجاري 2019-2020.

وأكدت التقارير, أن بطولة الكأس ستنطلق في الثلاثين من نوفمبر المقبل, على أن تجري القرعة في التاسع عشر منه في مقر الاتحاد الفلسطيني غرب غزة.

وأوضحت أن المسابقة ستنطلق بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة, مبينة أن المشاركة اختيارية لهما.

يشار إلى أنه تتأهل 8 أندية من الأدوار التمهيدية لدور الـ32 من المسابقة, الذي يضم فرق الدرجتين الممتازة والأولى, علما أن خدمات رفح هو حامل اللقب في الموسم الماضي.

#كأس غزة

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": هكذا سيترك الرئيس عباس ساحة الضفة.. علينا الاستعداد

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء

"تكافل" تنشر أسماء المراكز المنفذة لمشروع "النظارات الطبية" بقطاع غزة

وصلت إلى طريق مسدود.. رئيس الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

الأخبار الرئيسية

7

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

اردن

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

518962M

إصابة مواطنة برصاص الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي بزعم عملية طعن

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

الرئيس

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية