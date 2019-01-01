تعرف على موعد انطلاق بطولة كأس غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد انطلاق بطولة كأس المحافظات الجنوبية للموسم الكروي الجاري 2019-2020.

وأكدت التقارير, أن بطولة الكأس ستنطلق في الثلاثين من نوفمبر المقبل, على أن تجري القرعة في التاسع عشر منه في مقر الاتحاد الفلسطيني غرب غزة.

وأوضحت أن المسابقة ستنطلق بخوض التصفيات التمهيدية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة, مبينة أن المشاركة اختيارية لهما.

يشار إلى أنه تتأهل 8 أندية من الأدوار التمهيدية لدور الـ32 من المسابقة, الذي يضم فرق الدرجتين الممتازة والأولى, علما أن خدمات رفح هو حامل اللقب في الموسم الماضي.