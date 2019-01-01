الجامعة الإسلامية تحصد بطولة القوة البدنية

غزة / سما /

حصدت الجامعة الإسلامية لقب بطولة القوة البدنية لمؤسسات التعليم العالي "العودة توحدنا", التي جرت على أرض الجامعة بغزة, تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية ومصارعة الذراعين.

وحضر مجريات البطولة د. سعيد الغرة عميد شؤون الطلبة بالإسلامية, وأ. عبد الرحمن المقادمة مدير شؤون الطلبة, وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي, وأ. نمر أبو منيع مشرف الصالة الرياضية, ود. طارق أبو الجديان رئيس اتحاد كمال الأجسام, والعشرات من المتفرجين.

وشارك في المسابقة كل من الجامعة الإسلامية, والأقصى, وفلسطين, والقدس المفتوحة, والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا, والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية, وكلية الدراسات المتوسطة.

واعتمد اتحاد القوة البدنية, النظام الإلكتروني لأول مرة في البطولة, إذ نجحت الإسلامية في الحصول على اللقب, تاركة الوصافة للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا, في حين جاءت الأقصى ثالثة.

يشار إلى أنه أدار البطولة تحكيميا الدولي فريج الحلاق, ومحمد حميد أمين سر الاتحاد, وباسل أبو زيد مسجلا.