تلميح جديد على فوز رونالدو بالكرة الذهبية 2019

وكالات / سما /

ازدادت التكهنات حول هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، خاصة بعد الحوار التي أجرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتعدّ "فرانس فوتبول" المجلة المسؤولة عن جائزة الكرة الذهبية، ما دفع عدة صحف إيطالية للتأكيد على ضمان "الدون" الفوز بها هذا العام.

وبرهنت المجلة الفرنسية الأنباء القادمة من إيطاليا، بنشر حوار صحافي مع النجم البرتغالي خلال الساعات الماضية، وهي إشارة واضحة على صحة ما نشرته الصحف الإيطالية.

وحال نجاح رونالدو في التتويج بالجائزة هذا العام، سيكون أول لاعب في التاريخ يحصد الجائزة 6 مرات، إذ سبق له الفوز بها أعوام 2008، 2013، 2014، 2016 و2017.

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، جاء على رأسهم النجم البرتغالي.

وتحدث لاعب ريال مدريد الإسباني السابق عن عدة أمور خلال حواره مع المجلة الفرنسية، إذ أشار إلى رغبته في التوقف عن خوض المباريات الأقل أهمية خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا ومنتخب البرتغال.

كما عبّر الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال عن فخره بتجاوزه حاجز الـ700 هدف في مسيرته، مشيرا إلى إدراكه أهمية الأهداف والأرقام القياسية منذ بلوغه "20 عاما".

وحول المنافسة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أكد رونالدو أنها منافسة صحية جعلت كلا منهما في مستوى أفضل، رغم تأكيده على رغبته في البقاء بالقمة دائما.

يشار إلى أن الفائز بالكرة الذهبية سيتم الكشف عنه يوم 2 ديسمبر/ المقبل، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية "باريس".