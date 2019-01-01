ليفربول يصدر بياناً رسمياً بشأن حالة محمد صلاح وماتيب

وكالات / سما /

نشر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مزيداً من التفاصيل حول حالة المهاجم المصري محمد صلاح.

وجاء هذا الإعلان عشية المباراة أمام آرسنال في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين ، والمقررة غداً الأربعاء على ملعب أنفيلد في الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد بيان ليفربول الرسمي أنه سيتم التعامل بحذر مع إصابة جويل ماتيب الحالية في الركبة ، بينما سيتم استبعاد اللاعب شيردان شاكيري من المشاركة مع فريق الريدز إلى ما بعد نهاية نوفمبر الجاري.

وغاب ماتيب عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة ، في حين أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للملاعب ، ولكن من دون الكشف عن مدة غيابه.

مباراة ليفربول القادمة ربما تشهد تواجد المصري محمد صلاح.

وتحدث بيبين ليندرز مساعد المدرب يورجن كلوب عن الإصابة التي تعرض لها المهاجم محمد صلاح قبل نهاية المباراة الماضية توتنهام ، والتي أجبرته على مغادرة الميدان إثر شعوره بالألم في منطقة الكاحل.

وقال ليندرز للموقع الرسمي : “محمد صلاح في حالة جيدة ، قبل نهاية اللقاء ضد توتنهام اضطررنا لاستبداله بشكل احترازي بسبب آلام في الكاحل ، لكنه بخير وجيد مثل زملائه وهو جاهز للمباراة القادمة”.