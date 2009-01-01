إبراهيموفيتش يُعلن عودته إلى إسبانيا

وكالات / سما /

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن سيعود للعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكان إبرا قد لعب في برشلونة 45 مباراة سجل فيها 21 هدفا موسم 2009-2010، قبل أن ينتقل صيف عام 2010 إلى ميلان الإيطالي. ثم إلى باريس سان جيرمان بين عامي 2012-2016، ومانشستر يونايتد 2016- 2018، قبل أن يحط الرحال في لوس إنجلس غالاكسي الأميركي.

وكتب إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 سنة، "السلطان" تدوينة عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قال فيها: "مرحبا إسبانيا! خمنوا ماذا؟ سأعود".

وارتبط اسم النجم السويدي، بالدوري الإيطالي مؤخرا، فقد عرض عليه فريق نابولي عقدا لمدة عام ونصف العام مقابل راتب قيمته 4 ملايين يورو، لكن الصفقة لم تتم، كما يهتم قطبا مدينة ميلانو الكروي إنتر وميلان بخدمات "السلطان إبرا".