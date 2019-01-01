فيديو.. تأهل بنكهة أرجنتينية لمانشستر سيتي في كأس الرابطة

وكالات / سما /

شق حامل اللقب مانشستر سيتي، طريقه بنجاح إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ 16

ثلاثية السماوي حملت توقيع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 20، ومواطنه سيرجيو أجويرو "هدفين" في الدقيقتين 38 و56، فيما سجل جاك ستيفنز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 75.

وأشرك مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مجموعة من اللاعبين البدلاء، واعتمد على طريقة اللعب 4-3-3، من خلال إشراك والكر وأوتاميندي وجارسيا وأنجيلينو أمام الحارس برافو

وقام تومي دويل بدور لاعب الارتكاز خلف فيل فودين وبرناردو سيلفا، فيما أدى أجويرو دور رأس الحربة، ومن حوله رياض محرز وجيسوس.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب ساوثهامبتون، هازنهاتل إلى طريقة 4-3-3، وتكون الخط الخلفي من الرباعي يان فاليري وجاك ستيفنز ويان بيدناريك وكيفن دانسو.

ووقف أوريول روميو كلاعب ارتكاز خلف جيس وارد براوس وبيير إميل هويبرج، وتمركز ستيوارت أرمسترونج وسفيان بوفال حول رأس الحربة شاين لونج.

وأنقذ حارس ساوثهامبتون، أليكس مكارثي، تسديدة مركزة من رياض محرز في الدقيقة السادسة، بعدها بـ 5 دقائق أطلق أنجيلينو تسديدة، لم يجد الحارس صعوبة في التصدي لها.

وعاد أنجيلينو ليستقبل كرة من أجويرو ويسدد من خارج الجزاء، قبل أن يتصدى مكارثي لمحاولته في الدقيقة 19، وخرجت الكرة إلى ركنية نفذها سيلفا على رأس أوتاميندي الذي أودعها داخل الشباك في الدقيقة 20.

واحتسب الحكم ركلة حرة نفذها أجويرو، وابتعدت قليلا عن المرمى في الدقيقة 35، قبل أن يضيف المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما تابع عرضية والكر، إثر مجهود فردي من الأخير في الناحية اليمنى.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق، اقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثالث، عندما وصلت الكرة إلى فودين، الذي وجه تسديدة تصدى لها مكارثي باقتدار.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته في الشوط الثاني، وأثمرت لعبة مشتركة جميلة بين أجويرو ومحرز عن وصول الكرة إلى سيلفا الذي سدد، لكن الحارس مكارثي أنقذ الموقف في الدقيقة 50.

وأضاف أجويرو هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، عندما تابع تسديدة محرز المرتدة من الدفاع بلمسة واحدة في المرمى من مسافة قريبة.

ومر فودين من الناحية اليسرى قبل أن يرسل الكرة، وسيطر عليها جيسوس وأعادها للخلف إلى محرز الذي سدد في قدم المدافع بيدناريك خلال الدقيقة 60.

ودخل جواو كانسيلو بدلًا من والكر، وتمكن ساوثهامبتون من تهديد مرمى السيتي في الدقيقة 65، عندما تقدم بوفال، قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة أبعدها الحارس برافو بأطراف أصابعه.

وضغط ساوثهامبتون من أجل تقليص الفارق، وأرسل وارد براوس كرة أمام المرمى وصلت إلى ستيفنز الذي تابعها بلمسة واحدة لكنها لم تسكن الشباك، قبل أن ينجح الضيوف في هز الشباك عن طريق جاك ستيفنز في الدقيقة 75.

وفي الدقائق الأخيرة تعرض أنجيلينو للإصابة ليدخل جون ستونز بدلًا منه، قبل أن تميل المجريات للهدوء، ويخرج مانشستر سيتي بفوز سهل.