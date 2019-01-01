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فيديو.. ميسي يعيد برشلونة إلى الصدارة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميسي يعيد برشلونة إلى الصدارة


وكالات / سما /

استعاد نادي برشلونة مكانه في جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 في حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين مع المدرب إيرنستو فالفيردي.

الحفاظ على القمة والعودة إليها مرة أخرى جاء بأقدام لاعبيه اليوم بعدما حققوا الفوز على فريق بلد الوليد بنتيجة 5-1 في مباراة شهدت تألق النجم الأرجنتيني بتسجيله هدفين وصناعته هدفين آخرين.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى المركز الأول برصيد 22 نقطة مع مباراة مؤجلة أيضًا من مباريات الجولة الماضية والتي كان من المقرر أن يلعبها ضد نادي ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وقد تم تأجيل تلك المباراة لأسباب أمنية بسبب الأحداث المتواجدة في اقليم كتالونيا في بداية الإسبوع الحالي حيث يطالب سكان الإقليم، الإنفصال عن إسبانيا مما جعل المباراة مهددة أمنيًا.

وفي لقاء الافتتاح لتلك الجولة خرج أتليتكو مدريد لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيش ولكنه فشل في حصد الثلاث نقاط حيث تعادل بنتيجة 1-1 ليفشل في مشاركة برشلونة الصدارة ولو بشكل مؤقت.

#ليونيل ميسي #برشلونة #بلد الوليد

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