صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

القدس المحتلة / سما /

زار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

وكان في استقباله مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب التميمي، الذي اصطحب ميلادينوف في جولة مطولة جابت انحاء المسجد الأقصى، اطلعه فيها على كافة المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة الأوقاف الإسلامية في الحفاظ على هوية المسجد.

وأشار إلى جملة المشاريع المعلقة الخاصة بمديرية الإعمار الهاشمية العاملة في المسجد الأقصى ضمن إطار الوضع التاريخي والقانوني تحت وصاية الملك الأردني عبد الله الثاني.

بدوره، قال ميلادينوف، في بيان صحفي إنه زار أمس المسجد الأقصى والتقى بمدير إدارة الأوقاف بالقدس الشيخ عزام الخطيب، وناقش معه التطورات الأخيرة والحاجة إلى دعم "الوضع الراهن".

وأضاف ميلادينوف "من المهم أن يتم الحفاظ على الوضع الراهن بما يتماشى مع الدور المهم والخاص الذي تضطلع به المملكة الأردنية والدور التاريخي للملك عبد الله الثاني، بصفته وصيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس".