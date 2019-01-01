  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : ميلادينوف يزور الأقصى ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن


القدس المحتلة / سما /

زار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

وكان في استقباله مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب التميمي، الذي اصطحب ميلادينوف في جولة مطولة جابت انحاء المسجد الأقصى، اطلعه فيها على كافة المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة الأوقاف الإسلامية في الحفاظ على هوية المسجد.

وأشار إلى جملة المشاريع المعلقة الخاصة بمديرية الإعمار الهاشمية العاملة في المسجد الأقصى ضمن إطار الوضع التاريخي والقانوني تحت وصاية الملك الأردني عبد الله الثاني.

بدوره، قال ميلادينوف، في بيان صحفي إنه زار أمس المسجد الأقصى والتقى بمدير إدارة الأوقاف بالقدس الشيخ عزام الخطيب، وناقش معه التطورات الأخيرة والحاجة إلى دعم "الوضع الراهن".

وأضاف ميلادينوف "من المهم أن يتم الحفاظ على الوضع الراهن بما يتماشى مع الدور المهم والخاص الذي تضطلع به المملكة الأردنية والدور التاريخي للملك عبد الله الثاني، بصفته وصيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس".

1
2
3
4
5
6
7
8

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": هكذا سيترك الرئيس عباس ساحة الضفة.. علينا الاستعداد

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

ساندرز يعد باقتطاع جزء من مساعدات إسرائيل وتحويلها لغزة

كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء

قناة عبرية : حل أزمة العجول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والحكومة تنفي

"تكافل" تنشر أسماء المراكز المنفذة لمشروع "النظارات الطبية" بقطاع غزة

وصلت إلى طريق مسدود.. رئيس الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته

الأخبار الرئيسية

اردن

مسؤول أردني: التحفظ على الإسرائيلي كورقة ضغط للإفراج عن مرعي واللبدي

518962M

إصابة مواطنة برصاص الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي بزعم عملية طعن

كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

الرئيس

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية

بعد نفى الحكومة برام الله.."غال برجر" يؤكد وبسخرية: اللقاء حدث ولكل حادث حديث وكل عجل بيجي يومه!