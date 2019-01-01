كوشنر: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين وهذا ما يمنعنا من الاستثمار في الضفة وغزة

الرياض / وكالات /

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري في الرياض، إن إسرائيل ليست "مصدر كل معاناة" الفلسطينيين.

وأضاف كوشنر في اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" خلال جلسة حوارية "إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين".

وأوضح "إذا أردت أن تستثمر في الضفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب".

وأكد كوشنر خلال منتدى الرياض أن "حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يفتح الطرق أمام تحقيق تقدم نحو جمع الناس معا".

وكان كوشنر قد كشف في يونيو الماضي، في البحرين عن الجانب الاقتصادي من خطة أمريكية للسلام، بات تعرف باسم "صفقة القرن".

وقاطعت القيادة الفلسطينية الورشة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.