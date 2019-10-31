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حالة الطقس: ارتفاع على الحرارة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم خريفيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/10/31: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/11/01: يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/11/02: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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