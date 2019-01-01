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الصفدي : استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي : استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى


عمان /سما/

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه تم استدعاء السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى، في ضوء عدم استجابة إسرائيل للمطالب المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين. تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وأكّدت مصادر للمملكة: أن إسرائيل وعدت أكثر من مرة بإطلاق سراح اللبدي ومرعي خلال المفاوضات التي لم تنقطع لكنها لم تنفذ وعودها.

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