رئيس اركان جيش الاحتلال يحذر من اقتراب الحرب مع ايران

القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، من "العدوان" الإيراني المتزايد في المنطقة.

وقال كوخافي في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" التي عقدت اليوم، إن الوضع هش وقد يتدهور إلى الحرب.

وسيعقد "الكابينت" غدا الأربعاء اجتماعا آخر بسبب "الوضع الحساس"، ولمناقشة الأوضاع في المنطقة والملف الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه قام بإجراء تغييرات على أنظمة الدفاع الجوي، والتي سيتم تكييفها للتعامل مع صواريخ كروز الإيرانية المتقدمة والطائرات المسيرة.

وتأتي جلسة "الكابينت" غداة تصريحات نتنياهو، الإثنين، متهمًا إيران بسعيها إلى ضرب إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة من اليمن وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على زيادة الضغط عليها، وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقاء جمعه بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في القدس.