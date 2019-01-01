وزيرة الصحة: الاعتداء على المراكز الطبية أمر خطير يحتاج لعقوبات رادعة

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة "إن استمرار الاعتداء على المراكز الطبية والصحية أمر كارثي وخطير"، مطالبة بإنزال عقوبات رادعة على المعتدين الذين يعرضون المؤسسات الصحية وحياة المرضى للخطر.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب اعتداء على قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي والطواقم العاملة فيه، إضافة إلى اعتدائهم على شرطي أثناء محاولته حل الإشكال الحاصل هناك.

وأكدت أن الاعتداء على المراكز الصحية يمثل انتهاكاً لحرمة المرضى وخصوصيتهم، ويعرضهم للخطر، إضافة إلى أنه انتهاك لحرمة المؤسسة الطبية التي كفل حمايتها القانون الدولي.

وأوضح البيان، أن 10 مرافقين لمريض دخل قسم الطوارئ في المجمع، اعتدوا على كوادر عاملة في القسم، بعد الطلب منهم إفساح المجال أمام الطواقم الطبية لتقوم بعملها دون إعاقة، إلا أنهم تهجموا على الموظفين ورجل شرطة، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأكد أن هذا التصرف خارج عن تقاليد شعبنا ويرفضه الجميع، مشددا على أن الوزارة ستتابع قانونياً هذا الاعتداء وكل الاعتداءات التي جرت في مختلف المراكز الطبية.