  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: قرار مجلس بلدي أوسلو بمقاطعة مستعمرات الاحتلال انتصار جديد

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: قرار مجلس بلدي أوسلو بمقاطعة مستعمرات الاحتلال انتصار جديد


رام الله / سما /

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن مجلس بلدي أوسلو اتخذ قرارا، رغم كل الضغوطات "الإسرائيلية"، بمقاطعة المستعمرات الاستيطانية ومنع المنتجات الخاصة بها.

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية، أن أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستعمرات "الاسرائيلية" والتي تدعم بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.

وشدد على أن تكريس منظومة الأبرتهايد العنصرية "الاسرائيلية" يعمق عزلة "إسرائيل" ويستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم العدالة والحرية.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": هكذا سيترك الرئيس عباس ساحة الضفة.. علينا الاستعداد

تفاصيل جديدة عن اغتياله : عميل سرق "الملابس الداخلية" للبغدادي وكشف مكانه

السنوار يوجه دعوة الى الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة

مقتل اسرائيلي سقط في برية شرق بيت لحم و فقدان 31 اخرون

ساندرز يعد باقتطاع جزء من مساعدات إسرائيل وتحويلها لغزة

قناة عبرية : حل أزمة العجول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والحكومة تنفي

كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية

بعد نفى الحكومة برام الله.."غال برجر" يؤكد وبسخرية: اللقاء حدث ولكل حادث حديث وكل عجل بيجي يومه!

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

وصلت إلى طريق مسدود.. رئيس الحكومة اللبنانية الحريري يعلن استقالته

انتخابات

حماس تكشف عن تفاصيل اجتماعها بوفد لجنة الانتخابات وتوجه رسالة لحركة فتح مفادها..