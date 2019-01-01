حزب الاستقلال المغربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الرباط /سما/

أكد أمين عام حزب الاستقلال المغربي نزار بركة، أن الحزب حريص على تسخير كل الإمكانات والجهود لتعزيز العلاقة وتطويرها مع حركة فتح من منطلق إيمانه ودعمه اللامحدود للقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.

وقال بركة لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي في مقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط ضمن جدول أعمال زيارة رسمية يجريها زكي إلى المملكة المغربية، إن اللقاء يأتي تكريسا لعلاقات تاريخية ربطت حزب الاستقلال مع حركة فتح والثورة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين في المملكة جمال الشوبكي، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الاستقلال، بحث آخر التطورات التي يشهدها الوضع الفلسطيني والمنطقة، وضرورة تعزيز العلاقة التاريخية بين حركة فتح وحزب الاستقلال وتطويرها بما ينسجم مع دور الطرفين في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية، إلى جانب تدارس سبل تفعيل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمُشكلة من أحزاب الحركة الوطنية المغربية.

ونقل زكي تحيات الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري إلى الحزب وقيادته والشعب المغربي الشقيق، مشيدا بدور المغرب ملكا وحكومة وشعبا في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، موجها دعوة رسمية إلى بركة لزيارة فلسطين لما لذلك من أهمية في توطيد العلاقات التاريخية بين الحركتين الوطنيتين المغربية والفلسطينية.

جاء لقاء زكي بأمين عام حزب الاستقلال في إطار جملة من اللقاءات التي أجراها مع أحزاب وشخصيات الحركة الوطنية المغربية أثناء زيارته المملكة، إلى جانب مشاركته في مؤتمر "معا" الذي ينظمه كرسي الحضارة الإسلامية والمشترك الإنساني بجامعة محمد الخامس في الذكرى الـ 25 لرحيل المفكر والقائد الوطني الفلسطيني خالد الحسن.