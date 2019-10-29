غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

القدس المحتلة / سما /
قال بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض،:"إن الأخطار التي تهدد إسرائيل تتغير وتتطور وتشكل تحديًا، لكن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي متيقّظون ومستعدّون لأي سيناريو لحماية الإسرائيليين.
وأضاف على حسابه الخاص على موقع "تويتر:" أي مظهر من مظاهر العدوان من قبل حماس أو غيرها يجب أن يواجه بقوة من الجيش الإسرائيلي والنظام الأمني بأكمله".
21 הציבור הישראלי והעולם חייבים לדעת שהנהגת המדינה פועלת בקור רוח, עם יד יציבה על ההגה, עבור טובתה של ישראל. ולא חלילה לאור נושאים אישיים ומשפטיים. את הדברים האלו, אמרתי היום בכנס של הסוכנות היהודית.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 29, 2019
לחברי הנהגת כחול לבן יש למעלה מ-100 שנות ניסיון ביטחוני. אני, כמי שהכין את pic.twitter.com/an9PM5cljd