غانتس: الجيش مستعدّ لأي سيناريو وأي عدوان من حماس أو غيرها سيواجه بقوة

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض،:"إن الأخطار التي تهدد إسرائيل تتغير وتتطور وتشكل تحديًا، لكن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي متيقّظون ومستعدّون لأي سيناريو لحماية الإسرائيليين.

وأضاف على حسابه الخاص على موقع "تويتر:" أي مظهر من مظاهر العدوان من قبل حماس أو غيرها يجب أن يواجه بقوة من الجيش الإسرائيلي والنظام الأمني بأكمله".