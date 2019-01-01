كوشنر: آمل أن يتعاون نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال جاريد كوشنر، المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، مساء الثلاثاء، إنه يأمل أن يتعاون كل من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس من أجل إيجاد حل للخلافات وتشكيل حكومة إسرائيلية واحدة.

جاءت أقوال كوشنر في مقابلة ستبث كاملة الليلة على قناة 13 العبرية، حيث التقى أمس الإثنين مع غانتس لأول مرة، والتقى نتنياهو أيضاً.

وقال كوشنر: "إن غانتس كان قائدًا عظيمًا في الجيش الإسرائيلي وقام بعمل رائع وخدم إسرائيل بشكل كبير، لقد أعجبت بنواياه الطيبة ويحاول القيام بأشياء جيدة لإسرائيل، آمل أن يتمكن من العمل مع نتنياهو وأن يجدا طريقًا للحل للمضي قدمًا نحو حكومة جديدة، واعتقد أنهما حريصان على ذلك".

وتطرق كوشنر -كما ذكر موقع القناة 13- إلى الوضع السياسي في إسرائيل وخطة ترامب للسلام "صفقة القرن"، وتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن، والوضع في الكونغرس والاحتجاجات ضد ترامب، والانسحاب الأميركي من سوريا واغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال كوشنر: "عندما دخلنا البيت الأبيض، كان الوضع في سوريا رهيبًا بسبب الحرب الأهلية، تمكنا من أخذ أراضي داعش، والعمل الذي قاده الرئيس مع الجيش والقوات الخاصة والمخابرات، الذي أدى إلى اغتيال البغدادي، هي خطوة كبيرة ومهمة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".