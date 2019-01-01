حملة للتبرع في جامعة بيت لحم لدعم مرضى السرطان

القدس المحتلة / سما /

نظم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم وحركة الشبيبة الطلابية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، حملة تبرعات لمساندة مرضى السرطان في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، حيث تم وضع صندوق للتبرع في حرم الجامعة.

وجرت خلال ذلك وقفة في حرم الجامعة الرئيس، ورفع عشرات النشطاء من الطلبة شعارات، منها "ادعموا الانسانية"، "شيقل واحد ممكن أن يساهم في علاج طفل"، "أعطِ جرعة أمل لمرضى السرطان".

وخلال ذلك قالت مي جابر، مساعدة عميد شؤون الطلبة: إن فعالية اليوم تشكل لفتةً طيبةً وكريمةً من قبل جامعة بيت لحم؛ طلابها وإدارتها، من أجل المساعدة في دعم مرضى السرطان في مستشفى المطلع، وهي لفتة انسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتؤكد عمق التعاون والتضافر في المجتمع الفلسطيني الذي يمتاز بذلك، ولا بد من تعميق هذه الظاهرة، وبإمكان المجتمع الفلسطيني التغلب على ما يواجهه مرضى السرطان في مستشفى المطلع.