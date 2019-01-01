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قرار اعتراضها هو ضمن إرسال رسالة إلى حماس مفادها..

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه طائرة مسيرة في سماء غزة.. والاعلام العبري: حدث غير عادي ومقلق


غزة / سما/

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة بعد تحليقها في سماء قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم حيش الاحتلال، "قبل قليل تم رصد طائرة مسيرة تحلق على علو استثنائي فوق قطاع غزة. تم استدعاء مقاتلات حربية باتجاهها حيث اعترضتها".

في السياق، علق الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكر مراسل القناة العاشرة العبرية عن المنطقة الجنوبية، على اعتراض جيش الاحتلال للطائرة المسيرة معتبره بمثابة رسالة لحماس.

واعتبر الموغ بوكر أن الحدث غير عادي ومقلق، مشيرا الى أن هذا يعني امتلاك حماس حاليًا مركبات جوية بدون طيار في القطاع يمكن أن تحلق على ارتفاع 12,000 قدم.

واضاف: قرار اعتراضها هو ضمن إرسال رسالة إلى حماس بأن "إسرائيل" لن تسمح بمثل هذه العمليات الجوية.

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