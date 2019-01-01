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سفير جنوب أفريقيا يزور بلدية نابلس

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير جنوب أفريقيا يزور بلدية نابلس


نابلس / سما /

 استقبل رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة اليوم سفير جنوب افريقيا في فلسطين أشرف سليمان، في زيارة بروتوكولية بمناسبة انتهاء فترة عمله في فلسطين.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي د. ساهر دويكات، ود. غسان المصري، وطاقم العلاقات العامة.

ورحب المهندس طبيلة بالسفير سليمان، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط فلسطين بدولة جنوب افريقيا حكومة وشعبا، منوها الى تشابه الظروف بين الشعبين في مجال محاربة الاحتلال والتمييز العنصري والنضال من أجل نيل الحرية الاستقلال.

بدوره، عبر السفير عن سعادته بالزيارة، موضحا انه عمل في السلك الديبلوماسي في عدة مناطق عربية سابقا، الا انه يعتبر ان أفضل سنوات عمله هي التي قضاها في فلسطين، معبرا عن حبه الكبير للشعب والقيادة الفلسطينية، والذي أثبت على مدار سنوات احقية نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أنه سيبذل جهدا كبيرا في اقامة علاقة توامة بين نابلس ومدينة اخرى في جنوب افريقيا، وتعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي من اجل اعادة نابلس لمركزها كعاصمة للاقتصاد الفلسطيني.

وشكر د. المصري السفير على الزيارة، منوها الى ضرورة زيادة متانة العلاقة بين فلسطين وجنوب افريقيا وذلك من خلال توقيع اتفاقيات توأمة بين مدن فلسطينية ومثيلاتها في جنوب افريقا.

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