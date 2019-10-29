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ترامب يؤكد مقتل المرشح الاول لزعامة تنظيم "داعش"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يؤكد مقتل المرشح الاول لزعامة تنظيم "داعش"


واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح الأول لتولي زعامة تنظيم "داعش" بدلاً من أبو بكر البغدادي.

وأعلن ترامب على حسابه في تويتر، بان قواته الامريكية أنهت على البديل الأول والمرشح لمنصب زعامة التنظيم خلفًا للبغدادي.

وقتلت القوات الامريكية البغدادي في عملية أمنية فجر يوم الاحد الماضي، بشمال غرب محافظة ادلب السورية، وتم الإعلان عن مقتل عدد آخرون كانوا معه داخل المنزل بينهم 3 أطفال.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

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